POL-UL: (GP)(UL) Süßen/Aichelberg/Ulm - Einbrecher machen nicht immer Beute

Am Mittwoch oder Donnerstag brachen Unbekannte in der Region ein.

Ulm (ots)

(UL) Ein Unbekannter versuchte in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft in der Walfischgasse in Ulm zu gelangen. Zwischen 18.15 Uhr und 8.30 Uhr gelang es ihm, die Tür des Hauses zu öffnen. Darin machte er sich an der Tür des Geschäfts zu schaffen. Trotz seiner Anstrengungen hielt sie stand. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

(GP) Am Donnerstag war ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus in Süßen eingedrungen. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr suchte er in den Räumen in der Kuntzestraße nach Brauchbarem. Der Täter fand eine Jacke, Geld, Schmuck und andere Dinge. Diese machte er zu seiner Beute. Dann flüchtete er. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Auf ein Einfamilienhaus in der Boller Straße hatte es ein Unbekannter am Donnerstag in Aichelberg abgesehen. Zwischen 14.30 und 17.15 Uhr hebelte er die Terrassentür auf und ging hinein. Dort suchte der Täter in Räumen Wertsachen und öffnete Schubladen. Dann flüchtete er. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Was genau der Täter mitgenommen hat, sollen die weiteren Ermittlungen klären. Zeugen werden gebeten sich unter 07161/632360 zu melden.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

