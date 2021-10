Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Waldweiler

Waldweiler (ots)

Am Dienstag, den 19.10.2021, gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Waldweiler eine Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hauptstraße 25 schnitt ein PKW in der Kurve die Fahrbahn des entgegenkommenden Fahrzeugs. Dabei touchierten sich die beiden Außenspiegel. Am Spiegel des Unfallgegners entstand ein Schaden. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Es handelt sich um einen schwarzen Kombi der Marke VW. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Telefon: 0 65 03 - 9151 - 0 oder E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de

