Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit zwei schwer verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stolzenau (ots)

Müsleringen (STO)

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, 09.25h, ereignete sich auf der Müsleringer Straße/Bundesstraße 215 in Müsleringen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Etwas 200m vor dem Ortseingang Müsleringen aus Richtung Stolzenau kommend, beabsichtigte nach derzeitigem Ermittlungsstand eine 62jährige Müsleringerin mit ihrem Pkw nach links in eine Hofzufahrt einzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 56 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Müsleringen stammend, gesteuert wurde. Es kam in der Folge zum nahezu frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge herumgeschleudert und kamen abseits der Straße zum Stillstand. Beide Fahrzeugführerinnen wurden in ihren Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Kräfte der Feuerwehr konnten beide Personen befreien. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Neben den Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienst war zudem ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw dürfte jenseits der 10000 Euro liegen; jeweils ist ein Totalschaden annehmbar.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell