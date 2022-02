Polizei Hamburg

POL-HH: 220203-3. Tataufklärung nach Wohnungsraub in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.08.2021, 02:31 Uhr; Tatort: Hamburg-Bergedorf, Hackmackbogen

Im August vergangenen Jahres kam es in Bergedorf zu einem Wohnungsraub. Ermittler haben heute die Wohnungen zweier Tatverdächtiger durchsucht.

Wie bereits berichtet waren ein älterer Mann und dessen Stieftochter in ihrem Haus in Bergedorf von zwei maskierten Tätern überfallen worden. Diese hatten neben Münzen und Bargeld und Giro- und Kreditkarten erbeutet. Zuletzt hatte die Polizei Mitte Januar einen erneuten Zeugenaufruf veröffentlicht und auch die Aussetzung einer Belohnung durch eine Privatperson bekanntgegeben. Zum Hintergrund wird auf die vorangegangenen Pressemitteilungen verwiesen (210813-2 und 220117-2).

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen kamen die Beamten des Bergedorfer Raubdezernats (LKA 173) auf die Spur zweier Männer aus Hamburg-Wilhelmsburg. Die Staatsanwaltschaft erwirkte auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse schließlich Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des 23-jährigen Deutschen und des 26-jährigen Mazedoniers.

Heute Morgen gingen die monatelangen Ermittlungen schließlich in die offene Phase über und die Kriminalbeamten vollstreckten die Durchsuchungsbeschlüsse. In der Wohnung des 23-jährigen Tatverdächtigen in der Leipeltstraße erfolgte eine Zugangssicherung durch die Spezialeinheiten (LKA 24).

Die Tatverdächtigen verblieben auf freiem Fuß, die Ermittlungen gegen sie dauern an. Dabei werten die Beamten auch die bei ihren Durchsuchungen sichergestellten mutmaßlichen Beweismittel aus.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell