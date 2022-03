Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - hungriger Einbrecher

Zeiskam (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Hauptstraße in Zeiskam auf. Als Diebesgut begnügte sich der offenbar hungrige Dieb mit einem süßen Teilchen, das im Thekenbereich stand. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe an der besagten Tür steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell