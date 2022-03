Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Heuchelheim-Klingen (ots)

Die Fahrt eines 28-jährigen Autofahrers endete am Montagabend gegen 23:15 Uhr in Heuchelheim-Klingen, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten stellten bei dem 28-Jährigen Auffälligkeiten fest, es folgten ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest. Beide verliefen positiv und dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell