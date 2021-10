Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Ehrlicher Finder - Glück gehabt!

Cochem (ots)

Am 01.10.21 gegen ca. 15:30 Uhr teilte eine 42-Jährige aus der VG Cochem mit, dass sie in Cochem einen Geldbeutel mit viel Bargeld gefunden hätte. Sie würde diesen auf der Polizeidienststelle vorbeibringen. Die Sichtung des Geldbeutels auf der Dienststelle ergab, dass sich in diesem keine Dokumente befanden, dafür aber ein Bargeldbetrag von ca. 1200EUR. Durch den Restinhalt konnten die Verlierer des Geldbeutels (Feriengäste) ermittelt werden. Die ehrliche Finderin erhielt von dem dankbaren Ehepaar einen angemessenen Finderlohn!

