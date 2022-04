Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger versucht nach Diebstahl zu flüchten - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Ein 65-Jähriger wollte nach einem Diebstahl vor der Polizei flüchten und kollidierte dabei mit Streifenwagen.

Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahl von Kabeln und Rohren von einem ehemaligen Zechengelände an der Klöcknerstraße gemeldet. Ein Zeuge konnte das mitgeführte Fahrzeug, einen weißen Mercedes Sprinter, bei der Polizei durchgeben. Durch ein Streifenteam konnte das Fahrzeug in Tatortnähe erkannt und verfolgt werden. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Ickern, weiter nach Waltrop und anschließend über Datteln wieder nach Castrop-Rauxel. Während der Flucht kollidierte der Mercedes Sprinter mit zwei Streifenwagen auf Castroper Stadtgebiet. Bei der Flucht beschädigte er auch ein geparktes Fahrzeug.

Letztendlich konnte der Fahrer auf der B235 (Habinghorster Straße) durch einen Streifenwagen gestoppt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 65-Jährigen aus Lennestadt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann benötigte vor Ort medizinische Hilfe (keine unfallbedingten Verletzungen). Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gefahren.

In dem Kleintransporter konnte augenscheinlich Beute festgestellt werden. Der Transporter (nicht mehr fahrbereit) wurde beschlagnahmt. Er war bereits als gestohlen gemeldet worden. Ein Streifenwagen war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Zwei Polizeibeamte wurden bei den Zusammenstößen leicht verletzt.

Insgesamt entstand bei der Flucht ein Sachschaden in Höhe von mindestens 60.000 Euro.

