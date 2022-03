Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall: Pkw überschlug sich mehrfach

Kall-Anstois (ots)

Ein Mann (84) aus Schleiden befuhr am Montag (11.55 Uhr) die Bundesstraße 266. In Höhe der "Wendeplatte" in Anstois kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich mehrfach mit seinem Fahrzeug. Er wurde aus seinem Pkw von der Feuerwehr befreit und musste vom Rettungsdienst betreut werden.

