Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handtaschen-Diebstahl, als Fahrerin schlief

Kall-Keldenich (ots)

Weil sie Kopfschmerzen hatte, hielt eine Pkw-Fahrerin am Freitag (25. März) gegen 14.45 Uhr an der Landstraße 206 an und schlief für circa zehn Minuten ein. Ein unbekannter Fußgänger nutzte dies aus und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Anschließende Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen negativ. Die Frau erstatte Anzeige.

