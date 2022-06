Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen (03.06.2022)

Radolfzell (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall am Freitagabend auf der Strandbadstraße zusammengestoßen. Eine 47-jährige Radlerin fuhr auf dem Gehweg links der Strandbadstraße in Richtung Konstanzer Straße. Am Kreisverkehr stieß die Frau beim Queren der Fahrbahn mit einer bevorrechtigten, aus Richtung Scheffelstraße kommenden 52 Jahre alten Radfahrerin zusammen. Beide Radlerinnen stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte die 47-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der 52-Jährigen war keine weitere Behandlung erforderlich. An beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

