Polizeipräsidium Konstanz

Königsheim L 443

Lkr. Tuttlingen) Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß (03.06.2022)

Königsheim L 443 (ots)

Drei verletzte Personen und ein Blechschaden in Höhe von rund 32.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend auf der Landesstraße 443 zwischen Königsheim und Egesheim ereignet hat. Ein 22-jähriger war mit seinem Subaru auf der L 443 von Königsheim herkommend in Richtung Egesheim unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann nach links von der Straße ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Wohnmobils der Marke Fiat Ducato zusammen. Die beiden Autofahrer werden durch den heftigen Zusammenstoß schwer verletzt. Eine 61-jährige Mitfahrerin im Wohnmobil erlitt leichte Verletzungen. Mehrere Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Die Straße musste während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Egesheim beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Sie war mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten im Einsatz. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Subaru auf eine Höhe von 12.000 Euro und am Wohnmobil auf ungefähr 20.000 Euro.

