POL-KN: (Konstanz) Fahrgast ignoriert Maskenpflicht und greift Busfahrer an (06.06.2022)

Ein Busfahrer ist am Montagnachmittag von einem Fahrgast angegriffen und geschlagen worden. Ein 21 Jahre alter Mann war bereits während der Fahrt vom Busfahrer aufgefordert worden, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nachdem der 21-Jährige die Aufforderung ignorierte, sprach der Busfahrer den Mann an der Ausstiegshaltestelle nochmals darauf an. Daraufhin beleidigte der junge Mann den Busfahrer zunächst und versperrte die Bustüren. Als der Busfahrer den Mann in der Folge aus dem Türbereich schob, trat und schlug der 21-Jährige nach ihm. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

