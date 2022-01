Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unbekanntem beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Freitagabend (21.01.2022) einen 21-jährigen Mann am Leonhardsplatz beraubt. Der Täter sprach sein Opfer gegen 23.45 Uhr zunächst an, griff ihm plötzlich in eine Jackentasche und entnahm Bargeld in Höhe von ca. 30 Euro. Als der 21-Jährige den Täter daraufhin festhalten wollte, versetzte dieser ihm einen Kopfstoß. Der Geschädigte wollte sich daraufhin entfernen, wurde jedoch vom Täter verfolgt, der ihn erneut festhielt und auch noch die andere Jackentasche durchsuchte. Nachdem er kein weiteres Bargeld finden konnte, flüchtete der Unbekannte. Bei den beiden Taten wurde die Jacke des 21-Jährigen, der durch den Kopfstoß leicht verletzt wurde, zerrissen. Der Täter soll ca. 25 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und sprach arabisch. Über die Bekleidung des Täters ist nichts Weiteres bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

