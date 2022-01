Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Ladendiebstahl

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitag (21.01.2022) hat ein 17-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Königstraße zwei Parfums im Wert von 245 Euro an sich genommen und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Ein 50-jähriger Ladendetektiv stellte den Diebstahl gegen 18.35 Uhr fest, verfolgte den Jugendlichen und konnte ihn im Bereich des Eckensees mit Hilfe eines Passanten stellen. Der Täter setzte sich zur Wehr, konnte aber dennoch festgehalten werden. In der Nähe befindliche Polizeibeamte nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Der Jugendliche wurde nach Rücksprache mit dem Vater nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

