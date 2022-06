Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer verursacht einen Frontalzusammenstoß - fünf verletzte Personen (05.06.2022)

Geisingen (ots)

Am Sonntag, gegen 16 Uhr, ist es auf dem Leitensteigweg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein betrunkener Autofahrer mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen ist und durch den Aufprall die beiden Autofahrer und drei Mitfahrer sich leichte bis schwere Verletzungen zugezogen haben. Ein 41-jähriger Audi A3-Fahrer war auf dem Wanderweg "Leitensteigweg" von der Leitensteighütte talwärts unterwegs. In einer Rechtskurve prallte der 41-Jährige mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Fahrerin eines VW Passats zusammen. Obwohl der Autofahrer noch versuchte nach rechts auszuweichen, kam es trotzdem zu einem Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der 41-Jährige Audi-Fahrer sowie die VW-Fahrerin und ihre 23-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Zwei Kinder im Alter von 20 Monaten und 10 Monaten, die ebenfalls im VW Passat mitfuhren, sind durch den Unfall leicht verletzt worden. Mehrere Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Kliniken. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 41-jährigen Autofahrer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von beinahe 1,6 Promille. Die entstandenen Sachschäden werden am Audi auf 3.000 Euro und am BMW auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässigen Körperverletzungen eingeleitet.

