POL-PDLD: Gleisweiler - Wohnwagen auf Waldparkplatz aufgebrochen

Gleisweiler (ots)

Zwischen Mittwochvormittag (16.02.2022) und heute Mittag (18.02.2022) brachen bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen auf dem Waldparkplatz in Gleisweiler auf. Durch das gewaltsam geöffnete Fenster gelangten sie in das Innere des Wohnwagens und entwendeten einen Fernseher sowie eine Stereoanlage. Zudem nahmen die Täter die auf dem Dach angebrachte Satellitenschüssel mit. Der Sachschaden liegt bei ca. 4500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

