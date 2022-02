Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nach Körperverletzung Widerstand geleistet

Landau (ots)

Am Donnerstagmittag kam es am Hauptbahnhof in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 19- Jähriger und ein 24- Jähriger forderten zwei Männer und eine Frau auf, den Sitzplatz am Bahnsteig zu verlassen. Daraufhin kam es zum Streit, in dessen Verlauf der 19- Jährige und der 24- Jährige die drei Wartenden schlugen. Hierdurch wurde ein 51-jähriger Mann verletzt. Die beiden Täter flüchteten vom Tatort, konnten aber im Rahmen einer Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei zeigte sich der 24-Jährige aggressiv, schrie herum und schlug einem Polizeibeamten auf den Arm. Er wurde vorübergehend festgenommen. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.

