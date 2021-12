Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 211230.1 Kiel: Staatsanwaltschaft lobt Belohnung nach Raubüberfall aus

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bäckerei in Elmschenhagen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben von zwei 30 und 54 Jahre alten Angestellten der Bäckerei in der Teplitzer Allee seien kurz vor 06 Uhr zwei männliche Personen auf sie zugekommen und hätten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert. Nachdem die maskierten Männer eine geringe Menge Bargeld erbeutet und diese in eine Tiefkühltüte gepackt hätten, seien sie mit der Tüte in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die beiden Frauen beschrieben den ersten Täter als maximal 170cm groß und schlank. Er soll dunkle Haare haben und schwarz gekleidet gewesen sein. Bei dem zweiten Täter soll es sich um eine etwa 170cm bis 175cm große Person mit dunklen Augen handeln. Zum Alter der Beiden konnten sie keine Angaben machen.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt gemeinsam mit dem 4. Revier und der Kieler Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Ob Zusammenhänge mit vergleichbaren Taten in jüngster Vergangenheit bestehen, wird derzeit geprüft. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, aus.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

