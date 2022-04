Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenschrank aufgerissen/Dreister Diebstahl

Kierspe (ots)

Durch unbekannte wurde am Mittwochabend mit Gewalt der Behälter für Zigarettenschachteln an der Kasse eines Discounters an der Friedrich-Ebert-Straße aufgerissen. Eine Mitarbeiterin des Marktes stellte den beschädigten Schrank gegen 19:55 Uhr fest. Zuvor war er gegen 18:00 Uhr noch unbeschädigt. Die Täter erbeuteten ca. 75 Schachteln Zigaretten. Hinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

Normalerweise hängen sie öffentlich zugänglich, damit man sie im Fall der Fälle schnell nutzen kann, um ein Leben zu retten. Die Rede ist von Defibrillatoren. Doch am Mittwochabend, gegen 21:40 Uhr, wurde ein frei zugänglicher Defibrillator in einer Bankfiliale an der Kölner Straße zum Ziel einer Diebin. Nachdem sie zunächst an einem Bankautomaten Geld abgehoben hatte, griff sie sich das medizinische Gerät kurzerhand und verließ die Bank. Eine Beschreibung der Frau liegt derzeit nicht vor. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell