Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bilanz der Versammlungen im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg am 24.01.22

Ratzeburg (ots)

24. Januar 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg

Am Abend des 24.01.2022 kam es an verschiedenen Orten in den Landkreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn zu insgesamt 16 Versammlungen mit insgesamt ca. 1100 Teilnehmenden, die sich inhaltlich gegen die Corona-Maßnahmen richteten. Es fanden außerdem insgesamt 5 Gegendemonstrationen statt, an denen sich ca. 160 Personen beteiligten.

Um einen störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu ermöglichen und Beeinträchtigungen der Bevölkerung so gering wie möglich zu gestalten, war die Polizei in beiden Landkreisen mit verstärkten Einsatzkräften präsent.

Insgesamt verliefen die Aufzüge weitestgehend störungsfrei.

In Bargteheide demonstrierten zeitgleich 180 Kritiker der Corona Maßnahmen und 100 Gegendemonstranten. Am Rande des Versammlungsgeschehens wurden zwei Personen bei Auseinandersetzungen leicht verletzt.

