Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220412-3: Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten kontrollierten am Wochenende zahlreiche E-Scooterfahrer

Am Sonntag (12. April) haben Polizisten im Rhein-Erft-Kreis erneut E-Scooter-Fahrende kontrolliert, weil der Verdacht bestand, dass ihre Fahrzeuge nicht versichert waren. Blaue Versicherungskennzeichen haben mit Beginn des Monats März ihre Gültigkeit verloren, so dass für diese kein Versicherungsschutz mehr besteht.

Ein 38-Jähriger und ein 46-Jähriger waren gegen 6.45 Uhr auf der Spijkenisser Straße in Richtung Villering mit ihrem Elektrokleinstfahrzeugen unterwegs. Polizisten kontrollierten die Männer und bemerkten, dass der Versicherungsschutz der Zweiräder abgelaufen war. Am Vormittag kontrollierten Beamte außerdem einen E-Scooterfahrer (18) in Brühl sowie einen weiteren Zweiradfaher (18) auf der Thetforderstraße in Hürth am Nachmittag. Auch diese beiden Verkehrsteilnehmer hatten laut ersten Erkenntnissen keinen gültigen Versicherungsschutz für ihre Fahrzeuge. Polizisten untersagten den E-Scooterfahrern die Weiterfahrt und fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell