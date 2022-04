POL-REK: 220412-2: Polizei schützte mehrere Versammlungen im Kreisgebiet

Brühl (ots) - Ermittler suchen Zeugen. Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen (10. April) einen Geldautomaten auf einem Parkplatz in Brühl aufgebrochen und Geld entwendet haben. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter den Diebstahl an der Rheinstraße zwischen 1.15 Uhr und 9 Uhr begangen haben und samt Beute geflüchtet sein. Eine Zeugin alarmierte am Sonntagmorgen die Polizei. ...

