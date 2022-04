POL-REK: 220412-1: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Kerpen (ots) - Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Samstag (9. April) die Fahndung nach drei unbekannten Tätern aufgenommen. Die Unbekannten sollen am Nachmittag an einer Bushaltestelle in Horrem vorgefahren sein und einem 15-Jährigen unter Vorhalt eines Messers sein Smartphone und Bargeld geraubt haben. Gegen 14.15 Uhr soll der Geschädigte an der Landesstraße 277 ...

