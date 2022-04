Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220411-1: Unbekannte raubten Jugendlichem Bargeld und Smartphone

Kerpen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Samstag (9. April) die Fahndung nach drei unbekannten Tätern aufgenommen. Die Unbekannten sollen am Nachmittag an einer Bushaltestelle in Horrem vorgefahren sein und einem 15-Jährigen unter Vorhalt eines Messers sein Smartphone und Bargeld geraubt haben.

Gegen 14.15 Uhr soll der Geschädigte an der Landesstraße 277 an der Bushaltestelle 'Neubottenbroich Abzweigung' gewartet haben. Plötzlich sei ein schwarzer SUV vorgefahren, aus dem zwei mit Sturmhauben maskierte Männer ausgestiegen seien. Einer der beiden habe den Jugendlichen festgehalten, während ihm der zweite Täter ein Messer vorhielt. Die Männer erbeuteten das Smartphone und Bargeld aus der Kleidung des 15-Jährigen. Danach seien sie zurück in den SUV gestiegen und in Richtung Frechen-Habbelrath geflohen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 suchen Zeugen, die die drei Männer gesehen haben und Hinweise zu ihrer Identität geben können. Die beiden Haupttäter beschrieb der Geschädigte als 19 bis 20 Jahre alt und von kräftiger Statur. Beide sollen Schwarze sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Die beiden sollen außerdem eine schwarze Sturmhaube, schwarze Oberbekleidung und eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe der Marke Nike getragen haben. Der Täter mit dem Messer soll etwa 180 bis 195 Zentimeter groß gewesen sein und auffällig hervorstehende Augen haben. Der zweite Täter war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß. Der Fahrer des schwarzen SUV soll ebenfalls von kräftiger Statur und etwa 170 bis 190 Zentimeter groß sein.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

