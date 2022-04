Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220410-1: Fahrzeug auf dem Dach liegen geblieben - Pulheim Der alkoholisierte Fahrer besitzt keine Fahrerlaubnis und verletzte sich leicht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen (10.April) ist es auf der Landesstraße 213 in Brauweiler zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 03.20 Uhr fuhr ein 30-jähriger Pulheimer mit seinem PKW auf der Landessstraße 213 in Richtung Bonnstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen die Böschung rechts neben der Fahrbahn. Anschließend kippte der Wagen auf die linke Fahrzeugseite, schleuderte über die Fahrbahn und blieb linksseitig der Fahrbahn im dortigen Graben auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und befreite sich selbständig aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten fest, dass der 30-Jährige alkoholisiert war und ließen ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann zudem keine Fahrerlaubnis besitzt. Das beschädigte Fahrzeug schleppte ein beauftragtes Unternehmen ab. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. (cb)

