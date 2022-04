Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220408-3: Kleinkraftrad sichergestellt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (7. April) zwei Jugendliche (14, 16) in Kerpen gestellt, die ohne Schutzhelme auf einem mutmaßlich entwendeten Kleinkraftrad gefahren waren. Gegen 20.30 Uhr fielen den Beamten die beiden Zweiradfahrer auf, als sie auf der Rote-Kreuz-Straße in Fahrtrichtung Merodestraße unterwegs waren. Der Fahrer und sein Begleiter versteckten sich in der Einfahrt eines Privatgrundstücks, als sie die Polizisten sahen.

Die Beamten stellten den 14-Jährigen und den 16-Jährigen und ermittelten, dass das Kleinkraftrad auf eine andere, nicht anwesende Person zugelassen ist. Zudem verfügte das Zweirad über kein gültiges Versicherungskennzeichen. Die Jugendlichen äußerten gegenüber den Beamten, dass sie den grauen Roller von einem circa 17 bis 18-jährigen Mann am Bahnhof Horrem gekauft hätten. Er habe lange dunkle Haare, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu einem Zopf zusammengebunden waren.

Die Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizisten stellten das Kleinkraftrad sicher und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und des Fahrens ohne Pflichtversicherung. (sc)

