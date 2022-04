Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220407-4: Falsche Techniker erbeuten Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis rät: Die Tür bleibt zu! Lassen Sie keine unangekündigten Techniker ins Haus und die Wohnung.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 35 bis 45 Jahre alten und etwa 170 Zentimeter großen Mann und dessen Komplizen. Den beiden Unbekannten wird vorgeworfen, sich am Mittwochnachmittag (6. April) gegenüber eines Rentners (84) in Bergheim-Kenten als Techniker ausgegeben zu haben. Mit dieser Lüge verschafften sich die Täter Zugang zu der Wohnung des Seniors und entwendeten eine Kassette mit Schmuck und Wertgegenständen im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Gesuchte soll von schlanker Statur und Brillenträger sein. Er habe zur Tatzeit eine beige Jacke getragen, habe ein schmales Gesicht und eine sehr hohe Stirn. Sein Komplize sei mit etwa 180 bis 185 Zentimetern etwas größer, habe kurze schwarze Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Beide Täter sollen nach Angaben des Geschädigten akzentfrei die deutsche Sprache gesprochen und einen "südländischen Teint" haben.

Hinweise zu den beiden Trickdieben nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle@rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der größere Täter gegen 14.30 Uhr in der Hermann-Lautz-Straße bei dem Geschädigten geklingelt zu haben. Der Rentner habe den angeblichen Glasfaserinstallateur dann zunächst ins Wohnzimmer gelassen. Dort habe er den Auftrag erhalten vor dem Fernseher stehen zu bleiben. Anschließend habe der Täter seinen Komplizen angerufen und ebenfalls ins Haus geholt. Der zweite Täter blieb im Wohnzimmer, während der Senior den Techniker in den Keller begleitete. Als der Rentner alleine in einem Kellerraum bleiben sollte, sei ihm die Situation seltsam vorgekommen und er sei nach oben gegangen. Dort habe er noch einen Täter aus der Wohnung laufen sehen. Bei der Kontrolle seiner Wertgegenstände habe er umgehend den Diebstahl bemerkt.

Immer wieder verschaffen sich Trickdiebe mit Lügen den Zugang zu Wohnungen von Seniorinnen und Senioren. Die Masche läuft - wie auch in diesem Fall - meistens identisch ab: Die Wohnungsinhaber werden mit der Bitte etwas zu beobachten in einem Raum gebunden. Wenn in diesem Moment die Wohnungs- beziehungsweise Haustür nicht richtig geschlossen ist, kommt häufig ein zweiter Täter hinzu, der dann in Ruhe die Wohnung nach Wertgegenständen absuchen kann.

Daher rät die Polizei Rhein-Erft-Kreis:

Wenn die Täter einmal in der Wohnung sind, haben Sie meistens kaum noch eine Chance. Lassen Sie deshalb keine unangemeldeten Techniker oder Handwerker in die Wohnung. Wenn möglich ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige oder Nachbarn, hinzu. Eine Nachfrage bei dem Unternehmen, das die Arbeiten ausführen möchte oder bei Ihrer Hausverwaltung bringt schnell Sicherheit. Informieren Sie schon bei dem geringsten Verdacht einer möglichen Straftat umgehend die Polizei über die Notrufnummer "110". Polizistinnen und Polizisten stehen Ihnen dann so schnell wie möglich zur Seite. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell