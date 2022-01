Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Recklinghäuserin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch um 14.30 Uhr bog eine 59-jährige Dattelnerin mit ihrem Auto vom Westring nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße ab und fuhr dabei auf den Wagen einer 52-jährigen Recklinghäuserin auf, die verkehrsbedingt bremsen musste. Der Wagen der Recklinghäuserin wurde sodann, aufgrund des starken Aufpralls, auf das Auto eines des 59-jährigen Dattelners aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Frau aus Recklinghausen erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Etwa 3.000 Euro Sachschaden sind entstanden.

