Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Gladbeck: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte schlugen die Scheibe einer Terrassentür an der Pestalozzistraße ein und betraten das Einfamilienhaus. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag am Grünen Weg. Zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr betraten unbekannte Täter eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Hierzu griffen sie durch das auf Kipp stehende Fenster und legten den Griff um. Innerhalb des Zimmers suchten sie nach Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sie erbeuteten Schmuck.

An der Klosterstraße brachen Unbekannte in eine Wohnung ein und entkamen mitsamt ihrer Beute (Schmuck, Bargeld, Gold) unerkannt vom Tatort. Zunächst versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang beschädigten sie das Fenster und legten den Fenstergriff um, um es öffnen zu können. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend vom Tatort. Tatzeit: Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 00:20 Uhr.

Gladbeck

Einen Laptop und eine Geldbörse entwendeten Unbekannte am Dienstag aus einem Raum einer Schule an der Roßheidestraße. Zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr griffen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster, öffneten dieses und nahmen im Inneren benannte Gegenstände an sich. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell