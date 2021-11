Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(ma)

An der Grundschule Petzer Feld in Bückeburg wurde gestern im Zeitraum von 18.35 bis 18.51 Uhr an einem auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw VW Polo die hintere linke Scheibe eingeschlagen und eine leere Bauchtasche bzw. ein Dokument aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.

