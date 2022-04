POL-REK: 220407-3: Gurtbefreiung wohl doch offiziell erteilt

Pulheim (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (6. April) hat ein Täter versucht in ein Einfamilienhaus in Brauweiler einzubrechen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu einem schlanken und dunkel gekleideten Mann geben können. Gegen 2.15 Uhr meldete eine 68-jährige Anwohnerin der Koepchenstraße, dass sie verdächtige Geräusche aus ihrem Garten gehört habe und aus dem Fenster einen ...

mehr