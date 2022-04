POL-REK: 220407-1: Autofahrer legte gefälschte Gurtbefreiung vor

Kerpen (ots) - Am Dienstagmittag (5. April) sind in Horrem ein Autofahrer (48) und ein Lastwagenfahrer (64) mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Den Autofahrer brachten Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer verletzte sich leicht. Um 14 Uhr fuhr der 48-jährige Kerpener mit seinem VW auf der Straße "Am Meisenberg" in Richtung Josef-Bitschnau-Straße. Zeitgleich fuhr ein Lastwagenfahrer ...

