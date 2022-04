Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220406-3: Nach versuchtem Wohnungseinbruch Zeugen gesucht

Pulheim (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (6. April) hat ein Täter versucht in ein Einfamilienhaus in Brauweiler einzubrechen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu einem schlanken und dunkel gekleideten Mann geben können.

Gegen 2.15 Uhr meldete eine 68-jährige Anwohnerin der Koepchenstraße, dass sie verdächtige Geräusche aus ihrem Garten gehört habe und aus dem Fenster einen fremden Mann beobachtet habe. Dieser habe sich an ihrem Gartentor befunden und sei dann verschwunden, während sie die Polizei informierte. Polizisten stellten vor Ort fest, dass eine Kellerschachtabdeckung nicht mehr an ihrem Platz und am Gartentor manipuliert worden war.

Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit im Umfeld der Koepchenstraße aufgehalten haben, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

