POL-REK: 220405-4: Mehrere E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hürth, Wesseling (ots)

Polizisten ordneten gegen einen Fahrer eine Blutprobe an, da ein Drogenvortest positiv war.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis erneut E-Scooter-Fahrende kontrolliert, weil der Verdacht bestand, dass ihre Fahrzeuge nicht versichert waren. Blaue Versicherungskennzeichen haben mit Beginn des Monats März ihre Gültigkeit verloren. Versicherungsschutz besteht für die blauen Kennzeichen nicht mehr. Ein Fahrer stand mutmaßlich zudem unter Drogeneinfluss. Gegen ihn ordneten Polizisten eine Blutprobe an.

Am Montagnachmittag (4. April) kontrollierten Polizisten in Wesseling-Keldenich einen 34-Jährigen. Er war gegen 15 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Schwingelerweg unterwegs. An seinem Fahrzeug war ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht.

Bereits am Samstagmorgen (2. April) hatten Beamte in Wesseling auf der Germanusstraße den Fahrer (29) eines E-Scooters angehalten, weil sich auch an seinem Fahrzeug ein blaues Versicherungskennzeichen befand. Bei der Kontrolle gegen 9.30 Uhr ergab zudem ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis. Daher ordneten die Polizisten eine Blutprobe an, die später ein Arzt entnahm.

Ebenfalls am Samstag (2. April) gegen 14.30 Uhr war ein 43-Järiger auf seinem Elektrokleinstfahrzeug in Hürth-Hermülheim auf der Bonnstraße unterwegs. Da auch an seinem Roller ein blaues Kennzeichen war, kontrollierten ihn die Streifenbeamten.

Auch gegen eine 26-Jährige leiteten Polizisten am Samstagnachmittag (2. April) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Sie war gegen 18 Uhr in Wesseling auf der Gartenstraße / Mühlenweg mit ihrem E-Scooter unterwegs. An ihrem Fahrzeug befand sich kein Versicherungskennzeichen. (he)

