Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220405-3: Polizisten stellten alkoholisierten Auto- und Radfahrer

Frechen und Hürth (ots)

In zwei Fällen haben Beamte am Montagabend (4. April) für Sicherheit auf den Straßen im Rhein-Erft-Kreis gesorgt. Sowohl eine Autofahrerin (72) als auch ein Radfahrer (18) bewegten ihr Fahrzeug im Straßenverkehr, obwohl sie zuvor Alkohol konsumiert hatten.

Die 72-Jährige fiel einer Zeugin (42) gegen 18.45 Uhr auf der Pfeilstraße in Frechen auf. Sie soll am Kreisverkehr von Friedrich-Ebert-Straße und Pfeilstraße über eine Verkehrsinsel gefahren und auf ihrem Weg zur Hildeboldstraße immer wieder in Schlangenlinien gefahren sein. Sie habe ohne Grund gebremst, angehalten und wieder Gas gegeben. Die verständigten Polizisten trafen die Autofahrerin an, als sie in ihre Hofeinfahrt fuhr. Als sie ausstieg bemerkten die Beamten nicht nur einen starken Alkoholgeruch, sondern auch, dass die 72-Jährige torkelte. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ein Arzt entnahm der Seniorin eine Blutprobe. Außerdem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein und untersagten ihr die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Einen 18-jährigen Radfahrer hielten Beamte gegen 22.15 Uhr auf der Sudetenstraße in Hürth an. Aufgefallen war der junge Mann zunächst, weil er ohne eingeschaltetes Licht in Schlangenlinien auf einem getrennten Rad- und Fußweg gefahren war. Als ihn die Polizisten ansprachen, geriet er derart ins Schlingern, dass er fast von seinem Fahrrad fiel. Während der Kontrolle versuchte der 18-Jährige sein Fahrrad an einem Verkehrszeichen anzulehnen und fiel dabei über sein Rad. Auch bei ihm führten die Beamten einen Atemalkoholvortest durch. Mit einem Ergebnis von rund 1,5 Promille, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt an. Die Polizisten untersagten dem 18-Jährigen im Anschluss die Weiterfahrt und brachten ihn auf Grund seines Zustandes zu seinem Wohnhaus. (akl)

