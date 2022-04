Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220405-1: Polizei schützte mehrere Versammlungen im Kreisgebiet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittlungen wegen mehrerer nicht angezeigter Demonstrationen aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Montagabend (4. April) zwischen 18 Uhr und 20 Uhr insgesamt neun Versammlungen in Kerpen (2), Erftstadt-Lechenich (2), Bergheim, Hürth, Frechen, Bedburg und in Pulheim geschützt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht.

Verantwortliche der fünf Versammlungen in Kerpen (2), Erftstadt (2) und Bergheim hatten die Demonstrationen entsprechend den Regelungen des Versammlungsgesetzes bei der Polizei angezeigt. Die angezeigte Versammlung in Wesseling "Spaziergang für Frieden, Freiheit und Demokratie" wurde wetterbedingt abgesagt. Auch die sonst in Elsdorf durchgeführte Versammlung fand nicht statt.

In Hürth, Frechen, Bedburg und in Pulheim fanden vier nicht angezeigte Versammlungen statt. Polizeikräfte begleiteten diese. Sie verliefen ebenso störungsfrei. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein. (bm)

