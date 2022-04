Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220404-2: Festnahme nach Drogenfund

Bergheim-Kenten (ots)

Polizisten hatten den richtigen Riecher bei einer Verkehrskontrolle.

Im Auto eines 19-Jährigen fanden Polizeibeamte rund 30 Bubbles mit Cannabis und leiteten ein Strafverfahren ein. Dem 19-Jährigen wird zur Last gelegt, am Sonntagabend (3. April) um 20.30 Uhr im Besitz von etwa 50 Gramm Cannabis und weiteren Utensilien gewesen zu sein, die auf einen Handel hindeuten. Zudem soll er berauscht Auto gefahren sein. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zum Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 19-Jährigen eingeleitet.

Polizeibeamte entschieden sich zu einer Kontrolle eines mit zwei Personen besetzten Autos, als dieses vom P&R-Parkplatz in die Zeppelinstraße in Bergheim-Kenten einfuhr. Bei der Kontrolle hätten beide Beamte deutlichen Cannabisgeruch wahrgenommen. Bei der Herausgabe der Fahrzeugpapiere seien dem Fahrer (19) mehrere Bubbles in den Fußraum gefallen. Der 19-Jährige soll des Weiteren angegeben haben, zusammen mit seinem Beifahrer (19) Cannabis konsumiert zu haben. Nach der Überprüfung der Ausweise durchsuchten die Polizisten den Fahrzeuginnenraum. Dabei fanden die Beamten rund 30 in Aluminium verpackte Cannabiseinheiten, Bargeld in kleinen Scheinen sowie einen Rucksack mit Waage, Grinder, Alufolie und unverpacktes Cannabis. Während die Polizisten den Beifahrer vor Ort nach der Personalienfeststellung am Anhalteort entließen, nahmen sie den 19-jährigen Fahrer vorläufig fest und brachten ihn in eine Polizeidienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Es folgten zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Handeltreibens sowie des Führens eines Kfz unter Betäubungsmitteleinfluss. (bm)

