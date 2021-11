Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht, Einbruch in Haus

Rheine (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch (03.11.2021) im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 22.30 Uhr in ein Haus in der Friedenstraße im Innenstadtbereich ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie mit einem Stein die Fensterscheibe im Erdgeschoss einschlugen. Entwendet wurde eine Spiegelreflexkamera im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

