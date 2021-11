Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbruch in Lagerhalle am Borghorster Weg

Horstmar (ots)

Am Borghorster Weg haben sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (01.11.21), 11.00 Uhr, und Dienstag (02.11.21), 10.00 Uhr, auf gewaltsame Weise Zugang zu einer Lagerhalle verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen sie innerhalb der Halle die Schlösser an mehreren weiteren Türen auf und durchsuchten vier Lagerräume. Aus diesen entwendeten sie zahlreiche Gegenstände - darunter einen Bildschirm, einen Fernseher sowie einen Stromumwandler. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden auf der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115 entgegengenommen.

