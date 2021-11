Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, versuchter Einbruch in Grundschule

Ladbergen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (29.10.), 16.00 Uhr, bis Dienstag (02.11.), 10.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter, sich über die Rollläden eines Fensters Zutritt zu einem Container auf dem Gelände der Grundschule in Ladbergen zu verschaffen. Als dies nicht gelang, zerstörten sie die Fensterscheibe mit Fußtritten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

