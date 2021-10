Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Eving gesucht - Frau leicht verletzt

Dortmund (ots)

Auf einem Friedhof an der Brechtener Straße ist es am frühen Dienstagabend (19. Oktober) zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Eine junge Frau wurde durch eine Schussabgabe leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine 17-jährige Dortmunderin gegen 18.40 Uhr auf einem Friedhof in Eving auf. Über Notruf meldeten Zeugen wenig später eine Schussabgabe. Ersthelfer versorgten die leicht verletzte Frau und sahen noch eine Person in unbekannte Richtung flüchten. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der Schuss offenbar mit einer PTB-Waffe abgegeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Es ist nicht auszuschließen, dass diese in einer privaten Streitigkeit liegen.

Hierzu sucht die Polizei Zeugen. Haben Sie zur Tatzeit einen Schuss gehört und/oder eine verdächtige Person im Bereich des Friedhofs wahrgenommen? Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

