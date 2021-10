Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall auf Spielhalle in Dortmund-Nette - Täter geht leer aus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1121

Bei einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Dortmund-Nette ist heute Morgen (19.10) der noch unbekannte Täter leer ausgegangen. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Ermittlungen überfiel der fremde Mann um 11.06 Uhr mit einer Schusswaffe in der Hand und einer Clown-Maske im Gesicht eine Spielhalle an der Wiemerstraße.

Als die 34-jährige Angestellte aus Dortmund dem Unbekannten die leere Kasse zeigte und auch Spielautomaten sich nicht öffnen ließen, türmte er in Richtung Emscherallee.

Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Räuber, er trug bei dem Überfall die Clown-Maske aus der Filmreihe "SAW", eine schwarze Jogginghose mit Streifen an der Seite, eine schwarze Jacke und einen schwarzen Kapuzenpullover. Der Mann wirkte nach ersten Aussagen jugendlich und war rund 180 cm groß. Vermutlich hat er braune Augen. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell