Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung zur Pressemitteilung Nr. 1116: Tatzeit ist noch unbekannt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1119

In unserer Pressemitteilung Nr. 1116 haben wir über eine Sachbeschädigung in einer Stadtbahn berichtet. Dabei ist uns ein Fehler unterlaufen: Die Tatzeit war nicht am Sonntagabend (18.10.), sondern ist derzeit noch unbekannt.

Wir haben die Ursprungsmeldung korrigiert. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Siehe auch:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5050084

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell