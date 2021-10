Polizei Dortmund

POL-DO: Glassplitter fliegen in Kinderwagen: Polizei kennt Tatverdächtigen aus Stadtbahn und sucht Eltern eines Babys

Ein Mann hat in einer Stadtbahn eine Glasscheibe zerstört, sodass Splitter auch in einen Kinderwagen flogen. Der in einem sozialen Netzwerk und in lokalen Medien veröffentlichte Videofilm zeigt die Tat und lässt den Schluss zu, dass Splitter ein Baby verletzten.

Der in dem Videofilm erkennbare Tatverdächtige ist der Polizei bekannt. Bei ihm handelt es sich um einen 36-jährigen Dortmunder. Die Tatzeit ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt weitere Zeugen aus der Stadtbahn und die Eltern des Babys. Zwar beobachteten mehrere Personen die Tat, jedoch verständigte niemand den Polizei-Notruf 110. Demnach konnte die Polizei niemanden befragen und keine Personalien aufnehmen.

Die Polizei bittet Zeugen und die Eltern um Anruf bei der Kriminalwache unter Tel. 0231/ 132 7441.

