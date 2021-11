Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Milchautomat in Innenstadt aufgebrochen

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben an der Königstraße in der Innenstadt einen Milchautomaten aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (01.11.21), 22.30 Uhr, und Dienstag (02.11.21), 06.15 Uhr. Die Täter entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei konnte Aufbruchspuren feststellen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden entgegengenommen von der Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell