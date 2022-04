Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220404-1: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Erftstadt (ots)

Am Sonntagabend (3. April) hat sich eine 19-jährige Fußgängerin in Liblar bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen die Fahrerin oder den Fahrer eines roten Kleinwagens und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können.

Gegen 19.45 Uhr sei die 19-Jährige auf der Bliesheimer Straße in Richtung Merowinger Straße gegangen. Da es in diesem Bereich keinen Gehweg gibt, ging die junge Frau eigenen Angaben zufolge halb auf dem Grünstreifen und halb auf der Fahrbahn. Als sie sich hinter einem dortigen Baumarkt befand, soll ein roter Kleinwagen der Marke Volkswagen an ihr vorbeigefahren sein und sie am Arm touchiert haben. Auf Grund dessen sei sie gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der oder die Fahrerin des Wagens sei ohne sich nach der Verletzten zu erkundigen weitergefahren und habe die Unfallörtlichkeit verlassen.

Die Ermittler bitten sowohl den oder die Fahrerin als auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell