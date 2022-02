Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall am Bahnübergang glimpflich ausgegangen

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern gegen 07:30 Uhr am beschrankten Bahnübergang in der Mühlturmstraße. Eine 41-Jährige PKW-Fahrerin war aus Richtung Schützenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aufgrund des Verkehrsaufkommens auf den Gleisen stehen bleiben musste. Im gleichen Moment schloss sich die Schranke, wodurch am PKW ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro als sich die Bahnschranke schloss. Glücklicherweise wurde die Frau aus Speyer nicht verletzt.

