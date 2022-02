Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Acht Monate Gefängnisstrafe für gesuchte Schleuserin

Bietingen (ots)

Für eine vietnamesische Staatsangehörige endet die Reise nach einer Polizeikontrolle im Gefängnis.

Am frühen Dienstagmorgen (8. Februar 2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine 38-jährige Frau in Bietingen nach ihrer Einreise aus der Schweiz. Die Dokumente waren gültig, der Aufenthalt in Deutschland legitimiert. Eine Weiterreise konnte der Dame trotzdem nicht gestattet werden, bei der Personalienüberprüfung stießen die Beamten auf einen offenen Vollstreckungshaftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchte die Straftäterin wegen Einschleusens von Ausländern infolge eines rechtskräftigen Urteils durch das Amtsgericht Böblingen aus dem Jahr 2020. Zur Verbüßung ihrer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten wurde die Verurteilte in den Mittagstunden in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd eingewiesen.

