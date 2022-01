Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festgenommener Straftäter greift Bundespolizisten an

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz nehmen am Abend des 29. Januar 2022 einen gesuchten Straftäter fest. Bis zur Übergabe an die örtliche Justizvollzugsanstalt werden sie durch ihn mit Beleidigungen, Bedrohungen und Widerstand bis hin zu tätlichen Angriffen konfrontiert.

Der seit Dezember 2021 durch die Staatsanwaltschaft Würzburg gesuchte deutsche Staatsangehörige war zuvor rechtskräftig wegen Erschleichens von Leistungen durch das Amtsgericht Würzburg zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt worden. Als ihn Beamte der Bundespolizei am Samstagabend im Bahnhof Konstanz kontrollierten und über den bestehenden Haftbefehl informierten, wurde der sichtlich alkoholisierte Mann erstmals ausfallend.

Auf der Dienststelle wurde dem 49-Jährigen der Haftbefehl eröffnet. Zahlungsfähig war er nicht, weshalb er zur ärztlichen Bestätigung seiner Haftfähigkeit zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Bei dem Versuch, den deutschen Staatsangehörigen aus dem Gewahrsamsbereich zu holen, griff er zwei Beamte tätlich an. Verletzt wurde dabei niemand. Nach dem Anlegen von Handfesseln verweigerte er das eigenständige Laufen zum Dienstfahrzeug und leistete so passiv Widerstand. Auch auf der anschließenden Autofahrt beruhigte sich die Lage nicht. Nachdem der Delinquent zudem versuchte, einen der Beamten anzuspucken, wurde ihm eine Spuckschutzmaske aufgesetzt. Im Krankenhaus selbst und auch auf der anschließenden Weiterfahrt zur Justizvollzugsanstalt hielten Beleidigungen, verbale Drohungen und aktiver körperlicher Widerstand an. Kurz nach Mitternacht trat er schließlich seine Haftstrafe an.

Der Mann muss sich nunmehr einem neuen Strafverfahren stellen.

